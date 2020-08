iPhone 12 pode ser 50% mais rápido que iPhone 11

Divulgação Facebook terá plataformas de pagamento





O Facebook anunciou o novo líder de um projeto interno voltado para serviços financeiros. David Marcus comandará o grupo chamado Facebook Financial, que gerenciará a implementação de sistemas de pagamento em aplicativos como Messenger e WhatsApp . A disponibilização do WhatsApp Pay para os usuários brasileiros e indianos é uma das prioridades.

Acredita-se que a funcionalidade de pagamentos dentro dos apps do Facebook faça com que os internautas permaneçam mais tempo dentro dos serviços. Com o aumento da exposição dos usuários ao Instagram , Messenger e WhatsApp , a publicidade no Facebook como marca deve ficar mais valiosa.

A novidade foi pensada depois que a gigante da tecnologia percebeu que há grande volume de vendas sendo feitas dentro de suas plataformas. Em reunião virtual sobre os lucros do segundo trimestre da empresa neste ano, o CEO da Facebook, Mark Zuckerberg , já havia anunciado a ideia de desenvolver formas de pagamentos e transações dentro dos aplicativos da marca. Zuckerberg ainda confessou estar animado com a iniciativa e saber que o Facebook é capaz de instalar o sistema em seus apps.

Mas afinal, quem é David Marcus?

David Marcus é experiente em pagamentos e executivo de confiança do Facebook. No passado, ele atuou como presidente do PayPal , além de já ter dirigido o Facebook Messenger.

Atualmente, está à frente da iniciativa da empresa que tem como foco estruturar uma carteira digital para o armazenamento de criptomoeda Libra . Marcus possui experiência em negociações com reguladores, o que o tornou a pessoa mais indicado para a tarefa.

Sobre o novo desafio, David Marcus destacou a diferença entre o mundo financeiro e o das empresas de tecnologia, e ressaltou a importância de aplicar a estratégia correta e mais adequada desde o início do projeto. Para ajudar na missão de implementar o Facebook Financial nos aplicativos, a empresa também contratou Stephane Kasriel para atuar como vice-presidente de pagamentos do projeto. Kasriel é ex CEO da Upwork Inc.