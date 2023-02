iPhone 11 e 7 são celulares usados mais vendidos no país; veja top 50

Divulgação/Apple O iPhone 11 um dos modelos usados mais vendidos no Brasil

A Trocafone, empresa de comércio de celulares, divulgou uma lista com os 50 smartphones seminovos mais vendidos no Brasil em 2022. Cerca de 120 mil aparelhos encontraram novos donos apenas no primeiro semestre do ano, oferecendo opções mais em conta para os usuários. A Apple liderou o interesse dos brasileiros na área, com 7 de seus telefones no top 10.

Ao se deparar com as informações, é fácil notar a preferência do povo brasileiro no ramo de smartphones. As marcas Apple e Samsung disputam a atenção dos usuários, marcando presença nos 37 primeiros lugares com seus mais diferentes modelos. A primeira marca fora a americana ou a sul-coreana a aparecer é a chinesa Xiaomi com o Redmi Note 8 na 38ª posição.

No entanto, este é o único gadget da lista que não tem a nomenclatura iPhone ou Galaxy.

Segundo a Trocafone, a busca por telefones usados se dá principalmente por causa do preço. O iPhone 7 ou o 11, por exemplo, podem ser encontrados com preços a partir de R$ 700 e R$ 2 mil, respectivamente. Algo muito mais barato do que suas versões novas ou modelos mais recentes.

De acordo com Guille Freire, CEO da companhia, os consumidores brasileiros têm a “necessidade de estarem sempre hiperconectados, e a grande maioria troca em média de celular a cada 24 ou 36 meses, entretanto, os altos preços têm gerado dificuldade para que o público consiga ter qualidade sem mexer de forma exorbitante no bolso”.

Essa é uma forma de manter a novidade em mãos sem precisar pagar muito a mais por isso, já que os aparelhos são revisados antes de serem vendidos.

Top 50 celulares usados mais vendidos no Brasil em 2022

A lista engloba apenas o mercado nacional e foi divulgada pela própria Trocafone. Nela, é possível notar a forte presença da maçã nas primeiras posições. Curiosamente, o líder é um aparelho lançado em 2016.

iPhone 7 iPhone 11 iPhone XR iPhone 8 iPhone 8 Plus Galaxy S9 iPhone X iPhone 7 Plus Galaxy S10 Galaxy S20 Plus Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S10e iPhone 6S Galaxy S9 Plus iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Galaxy S8 Galaxy J7 Prime iPhone 6 iPhone XS Max Galaxy S21 5G Galaxy A50 Galaxy A51 Galaxy Note 10+ iPhone XS iPhone 12 iPhone 12 Pro Max Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy A71 Galaxy A30S Galaxy S21+ 5G Galaxy Note 10 Galaxy J5 Galaxy A10s iPhone 6S Plus Xiaomi Redmi Note 8 iPhone SE 2020 Galaxy J8 Galaxy Note 9 Galaxy A30 Galaxy A70 Galaxy J5 Prime Galaxy S7 Galaxy A8 Galaxy Note 20 Galaxy S20 FE 6GB Galaxy A10 Galaxy J6

Fonte: IG TECNOLOGIA