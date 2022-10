Ipec 2º turno SP: Tarcísio marca 46% contra 41% de Haddad

Montagem Haddad e Tarcísio vão disputar o segundo turno no dia 30 de outubro

A pesquisa Ipec , divulgada nesta terça-feira (11), para o segundo turno das eleições 2022 ao governo de São Paulo mostra que o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 46% das intenções de votos. O adversário Fernando Haddad (PT) marcou 41%.

Os votos válidos relevados pela pesquisa mostram que o ex-ministro da Infraestrutura tem 53%, enquanto o ex-prefeito de SP tem 47%.

Esta é o primeiro levantamento paulista após o primeiro turno das eleições. Nesta aferição, os brancos e nulos representam 9%, e 4% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

A pesquisa ainda mostrou que 84% dos eleitores afirmam que a decisão do seu voto é definitiva e 16% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.

No primeiro turno, o candidato Tarcísio de Freitas ficou à frente com 42,32% dos votos e Fernando Haddad, 35,70%.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre os dias 9 e 11 de outubro, em 84 municípios de São Paulo. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-03658/2022.

Debate

Na noite da última segunda-feira (10), os candidatos ao governo paulista participaram do primeiro debate para o segundo turno . A sabatina foi transmitida pela TV Bandeirantes.

O debate começou dominado pela campanha nacional, mas evoluiu em relação aos debates do primeiro turno e mostrou ideias de governo. O líder nas pesquisas, Tarcísio, defendeu as ideias do presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto Haddad defendia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mediado pelo jornalista Rodolfo Schneider, o debate trouxe entre os principais temas economia, vacinas, segurança, maioridade penal, fake news e educação.

Ipec presidencial

Na pesquisa Ipec para presidente divulgada ontem (10), Lula segue na liderança com 55% dos votos válidos. Já o atual presidente tem 45%.

A nova rodada de eleições acontece no dia 30 de outubro. Os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.

Segundo turno para governador

Em 12 estados haverá segundo turno na disputa pelo governo estadual. Veja quais são:

Espírito Santo – Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul – Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Rio Grande do Sul – Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia – Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina – Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

Paraíba – João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

São Paulo – Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Pernambuco – Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Bahia – Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Amazonas – Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Alagoas – Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Sergipe – Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política