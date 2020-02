Ioga até na cama: confira a posição que promete aliar prazer e vida fitness

Se você é uma amante de ioga e não tem medo de ousar na cama, esta posição pode ser perfeita para apimentar o sexo. Orientada pelos “gurus sexuais ” da Ann Summers, uma famosa marca de brinquedos eróticos, a dica é uma releitura da famosa “doggy style”, ou “de quatro”, como chamamos por aqui.

arrow-options shutterstock Posição diferente pode apimentar o sexo e garantir orgasmos

A posição também se assemelha à “postura do cachorro” uma das mais famosas da ioga tradicional, por isso exige força e alguma flexibilidade. Ou seja: prefira praticá-la se já tiver alguma confiança no seu preparo físico .

De acordo com Laura Whittaker, representante da Ann Summers, ao portal Daily Star “muitas de nós ainda estamos focadas nas resoluções de ano novo. Se uma das suas metas era manter-se fit, nossa releitura da posição clássica pode te ajudar no mês de fevereiro de uma maneira muito mais divertida do que na academia”, comenta.

arrow-options Reprodução/Ann Summers Releitura da clássica “doggy style” exige prática e força

Para reproduzir a posição , apoie as mãos e joelhos no chão ou na cama, enquanto seu parceiro se posiciona atrás de você. Uma das pernas deve ser esticada na direção dele, que pode ajudar no suporte. A outra perna deve ser erguida, utilizando o ombro do parceiro como apoio para dar segurança e aumentar o atrito. Pare difícil mas – os gurus garantem – com prática, a posição promete muitos orgasmos!