Invicto na temporada, Palmeiras vence e retorna a liderança do Paulistão

Pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual e já classificado desde a rodada anterior antes mesmo de entrar em campo, o Palmeiras recebeu a equipe da Ferroviária na noite deste domingo (26.02), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023, e superou a equipe adversária por 2 a 1, com gols de Gabriel Menino, aos 41 do primeiro tempo, e de Raphael Veiga, aos 15 da segunda etapa – a Locomotiva diminuiu com o atacante Matheus Lucas aos 46. Com o resultado, o Verdão retomou a liderança geral da competição, com 27 pontos, contra 26 do São Bernardo.

A vitória rendeu ao Palmeiras ainda a manutenção da marca invicta que vem construindo em sua casa desde a temporada anterior: agora são 20 jogos seguidos sem perder no Allianz Parque. A última vez em que o Palmeiras foi superado em sua arena foi em um jogo contra o Athletico-PR, no dia 02 de julho de 2022, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro (aliás, uma das duas únicas derrotas do time em casa naquela temporada). Desde então, o Verdão de Abel Ferreira acumula, no local, 14 vitórias e seis empates, com 38 gols marcados contra oito que sofreu.

Essa sequência atual já é a terceira maior do Verdão desde que sua casa fora inaugurada em 2014 com a atual configuração, atrás só de uma série de 22 jogos, entre fevereiro e novembro de 2019 (17 vitórias e cinco empates) e a recordista, de 28 jogos, entre agosto de 2016 e junho de 2017 (21 vitórias e sete empates).

O tradicional confronto entre Palmeiras e Ferroviária, aliás, se aproxima do duelo de número 100. Este foi o jogo de número 97 entre as equipes e, desde que os times se enfrentaram pela primeira vez, em 5 de julho de 1953, na Fonte Luminosa, com vitória do Verdão por 4 a 1 (gols de Rodrigues Tatu, duas vezes, Lima e Moacir), a história registra 58 vitórias palmeirenses, 26 empates e 13 triunfos da Locomotiva (184 gols alviverdes e 101 tentos do time de Araraquara).

O Verdão, inclusive, vem se dando bem contra o adversário da vez nas últimas décadas. Desde 1988 – ou seja, nos últimos 35 anos –, o Palmeiras sofreu um único revés para a Ferroviária em 22 partidas disputadas, tendo vencido 15 e empatado seis (o único revés neste intervalo aconteceu em 2016 e, desde então, já são seis duelos invictos: quatro vitórias e dois empates).

Já classificado antecipadamente para as quartas de final deste Campeonato Paulista desde a rodada anterior (antes mesmo de entrar em campo), o Palmeiras não fica fora da semifinal do estadual desde 2014 – campeão em 2020 e 2022, foi vice em 2015, 2018 e 2021 e semifinalista em 2014, 2016, 2017 e 2019.

Além disso, o Verdão, invicto na temporada, segue também como o único participante invicto do Campeonato Paulista 2023, e detém outras marcas, como a de ser o dono da melhor defesa (cinco gols sofridos) e melhor saldo de gols (13), além de registrar o terceiro melhor ataque da competição (18 bolas na rede).

Fonte: Agência Esporte