Investimentos de longo prazo: veja quais são as melhores opções do mercado

O mercado de investimentos é muito amplo e abrange vários tipos de ativos, desde os de curto prazo até os de longo prazo. Dessa maneira, para aqueles que buscam reservas para o futuro, há inúmeras opções. Logo, é normal ficar perdido ou com dúvidas sobre qual a melhor opção em um mar de possíveis escolhas.

Vale lembrar que coisas como, por exemplo, o perfil do investidor, expectativas financeiras para o futuro e quanto risco a pessoa está disposta a correr, são fatores importantes que devem ser considerados na hora de escolher o melhor investimento.

1 – Tesouro Direto

Para investidores que querem sair da poupança, mas têm medo da volatilidade da renda variável, o Tesouro Direto é uma boa opção. Isso porque esta é uma aplicação que disponibiliza títulos emitidos pelo governo.

Assim, devido ao beneficiado ser o próprio Estado, o mesmo criou uma regra que determina juros sobre a poupança, desvalorizando a aplicação. Com isso, o intuito é estimular a população a procurar títulos do Tesouro Direto, que rendem mais com o tempo.

2 – Debêntures

As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. O principal propósito desse investimento é captar recursos para o financiamento de projetos.

As debêntures incentivadas acabam sendo lançadas por empresas para realizar obras, assim como serviços de infraestrutura no país, como aeroportos e estradas. Em detrimento disso, o governo federal optou por isentar a cobrança do IR sobre as debêntures.

3 – CDBs

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) também é um investimento de renda fixa. Com baixa volatilidade, esse tipo de aplicação serve como um empréstimo de seus recursos para uma instituição financeira realizar projetos.

