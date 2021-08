Investimento social contra crimes é pauta na Ales

Em reunião da Comissão de Segurança nesta segunda-feira (2), participantes pediram a ampliação do efetivo policial, sobretudo na Grande Terra Vermelha, Vila Velha, onde os índices de criminalidade são altos. Na ocasião, a Federação Metropolitana do Movimento Popular da Grande Vitória cobrou que o programa Estado Presente promova mais investimentos nas áreas sociais nas comunidades de periferia.

Para o presidente da entidade, Marcello Rosa da Costa, o governo tem que priorizar projetos esportivos e culturais, por exemplo, já existentes nos bairros antes de apresentar novas iniciativas. Também remunerar os envolvidos nessas ações. “O que precisa é o Estado abraçar esses projetos, investir neles, fortalecendo financeiramente e com equipamentos”, avaliou. Outra sugestão é transformar o Estado Presente em lei.

“Hoje na Região 5 temos vários projetos que funcionam há anos sem depender do poder público”, lembrou o membro do Conselho de Segurança e Defesa Social da Grande Terra Vermelha Ronaldo Santana. Ele explicou que essas iniciativas dependem do esforço e recursos financeiros individuais que saem dos bolsos dos próprios professores voluntários e pais de alunos das escolinhas de esportes.

Efetivo policial

Na área de segurança pública, Marcello relatou problemas como a falta de efetivo policial nas localidades mais vulneráveis, ao contrário do que é observado nas regiões mais nobres, segundo disse. Conforme o presidente da federação, uma das medidas para tornar mais rápida a formação do policial militar seria exigir a graduação em Direito, o que, nas palavras dele, faria cair pela metade esse prazo e aceleraria a recomposição das vagas.

A falta de policiais foi reforçada pelo presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública da Grande Terra Vermelha, Cristiano Correia Maduro. “O efetivo realmente está muito defasado. A gente não consegue dar conta de toda a problemática social existente especificamente na 5ª Região”, revelou. Maduro pediu que o Estado também atue na área não só por meio da repressão, mas também com outros equipamentos.

O vice-presidente do Conselho de Segurança e Defesa Social da Grande Terra Vermelha, Deivid Souza, pediu ajuda aos parlamentares para que a 13ª Cia Independente da Polícia Militar (PM) do bairro seja transformada em um Batalhão devido ao aumento da criminalidade.

Delegacias

Outro assunto levantado diz respeito à escassez de delegacias da Polícia Civil em Vila Velha. O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) confirmou que a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade canela-verde funciona em Barro Vermelho, na Capital. “Nossa sugestão é que a DHPP seja instalada na Região 5 da Grande Terra Vermelha”, propôs Marcello Rosa da Costa.

Segundo ele, na área residem mais de 100 mil habitantes – maior do que mais de 40 cidades capixabas – mas não conta delegacia, dificultado a resolução de crimes. O presidente da federação pediu que a Comissão de Segurança realize audiências públicas nos municípios da Grande Vitória para debater os problemas do Estado Presente. O presidente do colegiado, Luiz Durão (PDT), solicitou que o pedido fosse formalizado por escrito para deliberação.

As pontuações feitas por Marcello Rosa da Costa ganharam a adesão de Theodorico Ferraço (DEM). Os deputados Luciano Machado (PV) e Freitas (PSB) também participaram da reunião.