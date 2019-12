Investimento para adequação de negócios à Economia Digital conta com crédito do Bandes

Foi publicado nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial, o edital nº 47/2019, que prevê processo de seleção de Professores MaPB e MaPP efetivos do magistério da Rede de Ensino Estadual, para atuação nas unidades escolares Estaduais de Ensino Fundamental e Médio com oferta de Educação em Tempo Integral, em regime de dedicação exclusiva.

Serão selecionados profissionais da educação para atuar em 65 escolas em diferentes municípios do Espírito Santo. Aos professores do Quadro do Magistério Público Estadual selecionados para Educação em Tempo Integral, ficam instituídas as cargas horárias de 35 e 40 horas semanais de trabalho, de acordo com a oferta de Educação em Tempo Integral que cada unidade escolar dispuser, totalmente cumpridas no interior das escolas.

A carga horária do professor selecionado pelo grupo de professores da área de conhecimento para exercer a função de Professor Coordenador de Área (PCA) será diferenciada, redistribuindo suas atividades na jornada de 35 ou 40 horas semanais.

Essas e outras informações a respeito da seleção e das vagas estão disponíveis no edital. Confira (inserir link).

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por meio do site www.servidor.es.gov.br, no período de 10h do dia 26/12/2019 até às 17h do dia 02/01/2020.

