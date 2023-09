Investimento em renda fixa é tema de programa

Investimento em renda fixa: esse é o assunto que traz de volta a educadora financeira Mirna Borges ao programa Conta pra Gente. A edição estreia na sexta-feira (15), às 12h30, com reprise às 20h30 e 22h45, na TV Ales e no canal do YouTube. A especialista fala sobre os diferentes tipos de investimento possíveis dentro dessa modalidade.

A educadora financeira explica que o nome desse tipo de investimento confunde muito as pessoas e que, na verdade, fixa é a rentabilidade contratada. Mirna esclarece o que são os famosos “títulos do tesouro direto” e diz que é possível começar investindo bem pouco. Em entrevista à jornalista Larissa Lacerda, a especialista revela que, com apenas R$ 30, é possível adquirir títulos do Tesouro Direto.

Para acompanhar o programa pela TV Ales, é necessário sintonizar, na Grande Vitória, um dos seguintes canais: 3.2 (aberto e digital), 319.2 (GVT), 12 (NET), 23 (RCA) e 519.2 (Sky). O Conta pra Gente é exibido de segunda a domingo, às 12h30 e às 20h30 e também de quinta a domingo, às 22h45. As edições anteriores do programa estão disponíveis na playlist do programa no YouTube.

Fonte: POLÍTICA ES