Investimento do Governo do Estado fortalece agricultura familiar em Bom Jesus do Norte

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realizou, nesta semana, a entrega de equipamentos e veículos para a Cooperativa Agrária Vale do Itabapoana LTDA (Cavil), em Bom Jesus do Norte, no sul do Espírito Santo. A ação faz parte do 4º edital do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf), que tem como objetivo fortalecer a geração de renda dos agricultores capixabas.

Com um investimento de R$ 346.314,07, a cooperativa foi contemplada na Faixa C do edital, destinada aos agricultores familiares. O recurso foi utilizado para a aquisição de veículos, equipamentos de informática, resfriamento e de panificação para estruturação de uma central de comercialização de produtos lácteos, o chamado Empório Cavil.

Atualmente, a Cavil conta com 600 associados, que serão diretamente beneficiados com a nova estrutura.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a ação reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento da agricultura familiar. “Investir nas cooperativas e associações significa investir diretamente na melhoria da renda, da qualidade de vida e no fortalecimento da economia dos pequenos produtores”, destacou.

O subsecretário de Estado da Agricultura Familiar, Rogério Favoretti, também ressaltou a importância da iniciativa. “Investimentos como esse representam avanço significativo para os cooperados e para o fortalecimento da agricultura familiar na região. Eles ampliam a capacidade logística, melhoram a conservação e o transporte dos produtos e fortalecem as atividades agroindustriais da cooperativa. É um marco de valorização e reconhecimento do trabalho coletivo e da importância da Cavil no desenvolvimento da economia local”, afirmou.

O Funsaf faz parte das estratégias do Governo do Espírito Santo para apoio e promoção da agricultura familiar, garantindo oportunidades, melhorando as condições de trabalho e promovendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Leonardo Sales / Giuliana Dias

(27) 3636-3700

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES