Investigado por clonagem de cartões de crédito é preso em flagrante pela DRCCP

A equipe da Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), em conjunto com a Delegacia Especializada de Roubo a Bancos (DRB), prendeu, nesta quinta-feira (04), um homem de 25 anos investigado por envolvimento em um esquema de compras fraudulentas mediante colagem de cartões de crédito. O detido foi encontrado numa residência do bairro Praia da Costa, em Vila Velha, com arma, drogas e eletroeletrônicos.

A investigação começou em abril deste ano, quando o representante de uma rede de lojas registrou um boletim de ocorrência informando que havia registrado uma compra fraudulenta, com uso de cartão de crédito clonado. Os levantamentos levaram a polícia até o suspeito, que estava em liberdade condicional.

“Ele é contumaz na prática delituosa. Foi preso em flagrante no ano passado, por tráfico de drogas, recebeu o benefício de responder em liberdade, mas não se afastou das atividades criminosas”, afirmou a titular da DRCCP, delegada Rhaiana Bremenkamp.

Nesta quinta-feira (04), os policiais foram até a residência do suspeito para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão e acabaram encontrando uma pistola .40 carregada e com a numeração raspada, substâncias entorpecentes semelhantes a LSD, skank, haxixe, êxtase, MD e maconha; material para embalo; balança de precisão e dinheiro em espécie. Os produtos comprados de forma fraudulenta também foram apreendidos.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A investigação sobre a clonagem de cartões de crédito segue em andamento.

