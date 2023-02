Investigada pelo STF, Bia Kicis defende liberdade de golpistas

Reprodução Rede Sociais Bia Kicks (PL-DF)

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) , defendeu nesta quinta-feira (16) que a maioria dos presos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro “sequer cometeu crime”. A declaração foi dada em discurso do plenário da Câmara dos Deputados.

Segundo a parlamentar, os invasores que depredaram a sede dos Três Poderes estavam “manifestando como garante a Constituição Federal”.

A deputada disse também, sem apresentar provas, que pessoas idosas e doentes estariam vivendo em “um estado calamitoso” na prisão.

Investigada por fake news

Bia Kicis é investigada no inquérito das fake news aberto no STF (Supremo Tribunal Federal) por ter mentido ao dizer que uma idosa presa pela Polícia Federal durante os atos golpistas teria morrido.

Durante o discurso na Casa, ela citou a notícia falsa, afirmando que o caso foi confirmado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do DF.

Em dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou bloquear as redes sociais da deputada por decisão judicial no âmbito do inquérito das fake news.

Bia Kicis escreveu: “Acabo de ser informada que Xandão mandou bloquear todas as minhas redes sociais. Sem contraditório, sem nada. Certamente por eu tanto denunciar a tirania hoje reinante no Brasil”, acusou a parlamentar. Ela retomou o novamente três dias depois.

Fonte: IG Política