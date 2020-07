Investigação das fake news contribui para “mundo civilizado”, diz Gilmar Mendes

José Cruz/Agência Brasil Ministro disse que investigação colabora para civilidade

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) disse nesta sexta-feira (31) que o inquérito das fake news comandado por Alexandre de Moraes é uma “contribuição para o mundo civilizado” e que as investigações criaram “um outro ambiente no Brasil”.

As declarações foram feitas durante uma videoconferência para discutir a “jurisdição Constitucional em defesa dos direitos de minorias”. Gilmar defendeu o colega e também ministro Moraes , que segundo ele, é a “pessoa correta e adequada no momento adequado” para liderar a investigação.

“Tenho a impressão de que, quando nós fizermos um balanço desse período, certamente vamos lembrar do inquérito das fake news . Nós vimos a decisão do tribunal e vimos como foi preciso, importantes as deliberações tomadas neste inquérito”, disse.

Fake news

O inquérito da fake news teve início em março de 2019, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli .