Inverno no Hemisfério Sul começa neste sábado (20)

Inverno no Paraná – iStock

O inverno no Hemisfério Sul terá início às 18h44 deste sábado (20). A estação é marcada por menos chuva nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Nordeste. Já o noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e parte da Região Sul terão mais precipitações no período.

O inverno traz ainda massas de ar frio, vindas do Sul do continente, que provocam quedas nas temperaturas. Em algumas regiões, como no leste do Sul e Sudeste, os termômetros devem marcar abaixo de 22 ºC.

Com a diminuição da temperatura, podem ocorrer geadas nas regiões Sul, Sudeste e no estado do Mato Grosso do Sul; queda de neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul e episódios de friagem nos estados de Rondônia, do Acre e no sul do Amazonas.

“Em função das inversões térmicas no período da manhã durante o inverno, observam-se formações de nevoeiros e/ou névoa úmida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com redução de visibilidade, impactando especialmente em estradas e aeroportos. Com a redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano, tem-se a diminuição da umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.“, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

>> Veja aqui o prognóstico climático completo de inverno

