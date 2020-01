Inusitado! Roberta Miranda revela que fãs já pediram rim e pulmão à ela

A crise financeira que atinge o Rio de Janeiro afetou as escolas de samba do Grupo Especial da Sapucaí. Com o corte de verba da Prefeitura, a saída foi reduzir o tempo do desfile, o número de carros alegóricos e até o volume de componentes, como está registrado no regulamento para o Carnaval de 2020 , analisado pela TV Globo .

As novas regras elaboradas pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) determinam a redução de cinco minutos no tempo mínimo e no tempo máximo de desfile. Em 2020, cada agremiação precisa cruzar a Avenida em uma hora, no mínimo, e 70 minutos, no máximo. O espetáculo do Grupo Especial começará às 21h30.

O novo regulamento prevê a possibilidade de redução no número na tradicional ala das baianas. Se antes as agremiações tinham de apresentar no mínimo 70 mulheres, agora a obrigatoriedade é de levar para a Sapucaí 60 baianas, no mínimo.

Também houve corte no número mínimo de alegorias que as escolas podem levar para a Sapucaí : de cinco para quatro. O número máximo – seis – foi mantido, assim com a possibilidade de apresentar até três tripés, um elemento alegórico na comissão de frente e o acoplamento de apenas um carro.

Desse modo as escolas vão parar menos para a exibição de comissão de frente, de mestre-sala e porta bandeira e até de bateria para os julgadores.

A Liesa diz que essas reduções não vão causar prejuízo para as agremiações. O desfile ficará mais dinâmico, uma vez que haverá diminuição também no número de cabines de jurados. Ou seja, de quatro para três.

Com isso, as escolas vão parar menos para a exibição de comissão de frente, de mestre-sala e porta bandeira e até de bateria para os julgadores. Outra mudança diz respeito às pessoas que desfilam com camiseta à frente ou atrás da escola. Só serão permitidas 30 pessoas com camisetas à frente da escola, antes da comissão de frente. E no final da escola, o número de convidados e simpatizantes será limitado a cem pessoas com camisetas.

O novo regulamento prevê ainda uma nova distribuição da verba relativa à transmissão do desfile pela TV. Em vez de divisão igualitária, em 2021 cada agremiação vai receber valor correspondente à classificação ao carnaval de 2020.

Até 2010, as escolas do Grupo Especial tinham tempo mínimo de desfile de 65 minutos e máximo, de 82 minutos. Podiam levar de cinco a oito alegorias para a avenida e tinham de ter obrigatoriamente, no mínimo, cem baianas agrupadas na ala.

O que muda no carnaval de 2020



Desfiles de domingo e segunda-feira passam a começar às 21h30

Número mínimo de baianas baixa de 70 para 60

Número mínimo de alegorias passa de cinco para quatro

Número de cabines de jurados reduz de quatro para três

Tempo mínimo de desfile passa de 65 minutos para 60 minutos

Tempo máximo de desfile passa de 75 minutos para 70 minutos

Distribuição de verba da transmissão de TV para 2021 vai depender

de colocação no desfile

Na frente da escola serão permitidas apenas 30 pessoas com camisetas

No fim da escola só poderão desfilar cem pessoas com camisetas

O que será mantido no carnaval de 2020