Inusitado: píton de 2,5 metros surge do teto de banheiro de restaurante; veja

Montagem/R7 A cobra apareceu no teto de um restaurante

Na Tailândia , uma cobra píton de aproximadamente 2,5 metros de comprimento foi flagrada saindo do teto do banheiro de um restaurante, na cidade de Phitsanulok. As informações são do site de notícias britânico The Sun .

De acordo com a publicação, a serpente foi encontrada por Nop Powin, um funcionário do estabelecimento. O homem acredita que o animal tenha perfurado o teto por acidente, enquanto estava em busca de alimento no local.

A situação inusitada foi fotografada e, nas imagens, é possível ver que a píton tentava a todo custo voltar pelo buraco de onde saiu, aparentemente perturbada com a presença das pessoas.

Ao portal, o funcionário afirmou ter ficado ainda mais assustado no momento em que a píton desapareceu. “Estou com medo de que ela volte e me ataque”, revelou.

Nop disse ter entrado em contato com especialistas na captura de serpentes . No entanto, ainda não obteve retorno.