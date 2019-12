Inusitado! Passageiro leva moto dentro de ônibus do BRT

arrow-options Reprodução/Facebook O prefeito de Granjeiro (Ceará), João Gregório Neto (PL), foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (24)

O prefeito de Granjeiro (Ceará), João Gregório Neto (PL), foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (24), enquanto caminhava próximo à sua residência. Ele foi atingido pelas costas. A polícia não confirmou a autoria e a motivação do crime. As informações foram divulgadas pela página oficial do prefeito no Facebook.

Leia também: Cinco pessoas morrem e outras três se ferem após deslizamento de terra em Recife

Moradores de Granjeiro afirmaram que um carro com dois suspeitos se aproximou do prefeito e na sequência foram ouvidos três disparos. Quando os locais chegaram próximo ao corpo para tentar socorrer o mandatário, perceberam que ele já estava morto, segundo o G1 .

“A administração Governo de Todos acredita na Justiça e espera que os responsáveis por este crime sejam punidos de acordo com a lei. Que Deus conforte a família, amigos e a população de Granjeiro neste momento de dor”, escreveu a assessoria do prefeito. Com a morte de Gregório, o vice-prefeito, Ticiano Félix da Fonseca, deve assumir o posto.

Suspeito de corrupção

Há cerca de um ano, João Gregório foi alvo da Operação Bricolagem, da Polícia Federal. Ele era suspeito de movimentar cerca de R$ 26 milhões pela conta de um parente que tinha o benefício da aposentadoria rural, por dois anos, segundo as investigações.

Leia também: Barragem transborda em Minas Gerais, mas vistoria garante que não há anomalias

De acordo com a PF, os contratos fraudados somavam cerca de R$ 5 milhões. Em sua casa, os investigadores encontraram R$ 213 mil em espécia guardados em caixas de sapato ao cumprirem um mandado de busca e apreensão.

A cidade de Granjeiro tem cerca de 4,5 mil habitantes e orçamento anual de R$ 17 milhões, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Granjeiro, com relação ao ano de 2017. Ao todo, foram movimentados quase R$ 10 milhões na conta do parente.

Obituário

João Gregório Neto, conhecido como João do Povo , nasceu em 29 de maio de 1965, no sítio da família, que fica em Granjeiro. Ele era filho do agricultor Raimundo Gregório Alves e da dona de casa Maria Vilany Gregório, e era o segundo filho do casal – ele tinha seis irmãos.

Leia também: Após decisões judiciais, PRF anuncia volta dos radares em rodovias federais

Ele fazia parte da Loja Maçônica Harmonia Varzealegrense. Entrou na política no fim dos anos 1980 como vereador pelo Partido da Frente Liberal, o PSL. Nos anos 1990, João Gregório abriu uma churrasqueira em Várzea Alegre. Em 2016, concorreu ao cargo de prefeito de Granjeiro pelo PL e foi eleito com 52,39% dos votos (2.358).