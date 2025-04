Intolerância Religiosa | Homem invade igreja e quebra imagens de santos; vídeo

A ação foi registrada por câmeras de segurança, polícia segue em busca do suspeito

Um homem invadiu e quebrou imagens de santos em uma igreja católica na região do Itaim Bibi, zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na manhã deste domingo na Paróquia Bom Jesus das Oliveiras. A polícia civil tenta identificar e prender o autor. Toda a ação foi gravada por câmera de segurança.

No vídeo, o homem de blusa cinza entra na paróquia, por volta das 10h. Na sequência, ele conversa com um fiel que aguardava o início das celebrações que acontecem no domingo.

Na sequência, ele vai até a imagem de Bom Jesus, padroeiro da igreja, que estava coberta por um pano roxo, devido ao período da quaresma e derruba no chão. Depois, ele vai em direção a imagem de Santa Edwiges e também joga a imagem no chão.

Um homem que está sentado, percebe a ação e tenta impedir o ato de vandalismo. Mas, o autor volta novamente e joga ambas as imagens no chão.

Genaldo Laurindo, pároco da igreja, lamentou o ato em uma rede social e disse que as duas imagens precisarão ser repostas.

“Quero lamentar esse fato ocorrido. Era alguém que queria falar comigo ou me agredir. Não me achando, partiu para a violência. A gente pede orações e compreensão dos fiéis, porque nos próximos dias, ou nos próximos meses, não teremos as duas imagens repostas. Rezem por nós e por essa pessoa que cometeu esse ato insano contra as imagens sagradas aqui do Bom Jesus das Oliveiras”, disse o pároco.

