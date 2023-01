Intestino saudável? Se tem algum destes sintomas a resposta pode ser não

Leia o que diz um médico.

É importante ter cuidado com a saúde intestinal. É que, no intestino, existem trilhões de minúsculos micróbios que, juntos, compõem um ecossistema interno complexo, mais conhecido como microbioma, algo que tem efeitos em todas as partes do corpo.

Aliás, ao jornal Scottish Daily Express, o médico Sameer Sanghvi, diz que “cerca de 70% das células imunitárias são encontradas no intestino.”

“Além disso, as bactérias no intestino também são responsáveis pela produção de vitaminas necessárias, como a B12. Isto significa que, se o equilíbrio das bactérias não estiver como deveria, a resposta imunitária, saúde física e até mesmo o humor podem ser afetados”, acrescenta.

Segundo o médico, são muitos os fatores que afetam diretamente o intestino, nomeadamente, níveis de estresse, privação de sono, alimentação rica em alimentos processados e toma de antibióticos.

Quando algo está errado é muito provável que o intestino se manifeste através de vários sintomas alguns mais incômodos do que outros.

Sintomas que podem significar que algo está errado no intestino:

Dores no estômago;

Alterações no peso não intencionais;

Fadiga;

Intolerâncias alimentares.