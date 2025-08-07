Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data

Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30

A Prefeitura de São Mateus informa à população que a ponte sobre o Rio São Mateus, localizada no km 64 da BR-101/ES, passará por uma importante intervenção de reforço estrutural a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de agosto, com previsão de término na sexta-feira, dia 22.

A operação, realizada pela concessionária Eco101, exigirá a interdição total da pista no trecho da ponte durante os seguintes horários: das 8h30 às 11h30, ao longo dos cinco dias úteis da semana.

A decisão de alteração da data da intervenção foi tomada após reunião entre a Prefeitura de São Mateus, representantes da Eco101 e empresas da região — entre elas Marcopolo, Oxford e Suzano. Inicialmente, os trabalhos estavam previstos para ocorrer já nesta segunda-feira, dia 11, mas o município solicitou o adiamento para reduzir os impactos no tráfego e nas atividades econômicas locais.

“A gente interveio junto à Eco101 e eles atenderam a nossa solicitação. A intervenção foi adiada para o dia 18, no período da manhã, e será feita com mais planejamento. Essa obra é necessária para a segurança da ponte, mas também precisamos pensar na nossa população”, afirmou o prefeito Marcus Batista.

Segundo a concessionária, a operação envolve a elevação completa da estrutura da ponte para substituição dos apoios, o que torna inviável a adoção do sistema “Pare e Siga”. O serviço requer ajustes milimétricos e inspeções visuais detalhadas, motivo pelo qual não será realizado no período noturno. Além disso, a complexidade e o risco da operação exigem o uso de equipamentos pesados e alta precisão técnica, com equipes especializadas e apoio de agentes de sinalização no local.

A Prefeitura reforça a importância da obra para garantir a segurança dos usuários da BR-101 e pede compreensão e colaboração dos motoristas durante o período de interdição. A recomendação é que, se possível, a população evite o trecho nos horários programados ou busque rotas alternativas.

“Essa intervenção é indispensável para a segurança da nossa BR. Vamos todos nos programar para evitar transtornos”, destacou o prefeito.