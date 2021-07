Internos do projeto “Plantando o Bem” cultivam hortas e realizam limpeza de parques em Cariacica

Além de remirem a pena, os reeducandos ajudam a comunidade e contribuem para preservação do meio ambiente.

Internos da Penitenciária Semiaberta de Cariacica continuam dedicados ao projeto de ressocialização “Plantando o Bem”, da Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Agora, com a parceria da Secretaria da Justiça (Sejus) e da Prefeitura de Cariacica, eles estão cultivando hortas comunitárias e realizando a limpeza de parques municipais.

Há cerca de um mês, eles preparam canteiros, manejam a terra e plantam diversas mudas de hortaliças, em três Centros de Referência e Assistência Social (Cras) de Cariacica, localizados nos bairros Padre Gabriel, Mucuri e Campo Verde. As hortas serão, posteriormente, administradas pela comunidade local para consumo dos moradores da região.

Também fazem parte das ações, a limpeza e o plantio de grama no recém inaugurado parque municipal “O Cravo e a Rosa”, situado entre os bairros de Nova Brasília e Itacibá, e a revitalização do Parque de São Conrado.

Além disso, a grande horta que eles já vinham cultivando há alguns meses. dentro da própria unidade prisional, continua dando bons frutos. A cada nova colheita, os produtos são entregues aos familiares, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de toda a comunidade.

Para a juíza titular da Vara, Patrícia Faroni, a importância do projeto é contribuir para uma ressocialização efetiva. “Com esse trabalho, os internos conseguem remir a pena e ao mesmo tempo proporcionar um bem para a população. Eles se colocam à serviço da comunidade, do meio ambiente e do planeta”, destaca a juíza.

Vitória, 12 de julho de 2021

