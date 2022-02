Internet via satélite de Elon Musk divulga preços no Brasil; confira

Unsplash/Donald Giannatti Internet via satélite de Elon Musk deve chegar ao Brasil no ano que vem

A Starlink, rede de internet via satélite da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, revelou os valores que irá cobrar dos usuários brasileiros. No final de janeiro, a companhia foi autorizada pela Anatel a operar no Brasil.

O site da Starlink foi atualizado recentemente, mostrando os preços das assinaturas e dos equipamentos que serão cobrados em território brasileiro.

E os valores não são nada baixos. A mensalidade cobrada será de R$ 530. Para ter a internet via satélite, porém, ainda é preciso gastar com os equipamentos, que custam R$ 2.670. O frete varia de acordo com a região, mas fica na casa dos R$ 350.

Como o serviço ainda não tem data para funcionar no Brasil, é provável que esses valores ainda sejam acrescidos de impostos. O objetivo da Starlink é entregar internet via satélite no Brasil a partir de 2023.