INTERNET | Mulher vem para o ES encontrar “amor” e cai em golpe

Uma mulher de 41 anos, do estado de Santa Catarina, no Sul do país, caiu em um “golpe amoroso” de um estelionatário de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ela abandonou a família para ficar com o capixaba, mas, depois, descobriu que foi enganada.

De acordo com o chefe da Polícia Civil em Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a mulher teve um prejuízo de mais de R$ 8 mil, além de ficar sem o celular no valor de R$ 2 mil, perfumes importados, cartões de crédito com a senha, ouro, documentos e outros pertences.

As investigações mostram que tudo começou em um grupo das redes sociais, onde o golpista conheceu a mulher de Chapecó (SC). Nas conversas, ele dizia a ela que se chamava Lafaiete e que era um fazendeiro em Sooretama. O suspeito mandava fotos, supostamente de outro homem, dizendo que era ele.

Completamente apaixonada pelo estelionatário, ela veio para o Espírito Santo para ficar com ele. Para agradar o homem, segundo as investigações, ela gastou R$ 7 mil em presentes. Chegando a Linhares, na manhã da última sexta-feira (8), ela foi pega na rodoviária da cidade por um motorista que disse ser funcionário do tal fazendeiro. Mas de acordo com o delegado, ela percebeu que a voz do motorista era a mesma do homem com quem ela conversava na internet.

“Neste momento a vítima se desesperou, pois as fotos de Lafaiete eram de um homem muito bonito. A vitima foi embebedada e não se recorda mais de nada, acordando por volta das 20h, caída no meio do mato à beira da BR-101 Norte, vestida apenas com uma calça, sem a parte de cima das roupas e toda picada de insetos”, detalha Lucindo.

A mulher foi encontrada e socorrida por um caminhoneiro e, depois, levada a um hotel. Tudo o que ela trouxe de Santa Catarina foi levado.Ela informou o telefone do ex-marido que bancou a estadia dela no hotel e o retorno para o estado catarinense. A polícia ainda procura o suspeito.

“A Polícia Civil está fazendo buscas para localizar o criminoso. Porém, ele usou nome falso para ludibriar a vítima. As fotos também são da internet. Qualquer pista do autor de mais esse crime pode ser denunciada no 181. Mais um caso de estelionato e, desta vez, com violência´”, conclui o delegado.

Largou o marido

Para ficar com o suposto fazendeiro, a mulher de 41 anos abandonou tudo o que tinha em Santa Catarina. De acordo com as investigações da Polícia Civil, no mês de março a vítima se separou do marido, depois de 22 anos de casada, com quem ela teve dois filhos.

Ela anunciou para o ex-marido que estava em um relacionamento sério em redes sociais e confessou estar completamente apaixonada pelo suposto fazendeiro de Sooretama.

Segundo a polícia, ela também pediu demissão da empresa onde trabalhava. Aí juntou todo o dinheiro da rescisão de contrato de trabalho e do fundo de garantia, comprou presentes para o suposto namorado e resolveu vir para Sooretama com o objetivo de morar com o tal fazendeiro, com quem nunca teve contato pessoal durante as conversas.

“Em contato com o ex-esposo da vítima, ele informou que pretende retomar o relacionamento quando ela retornar a Chapecó (SC)”, disse o delegado Fabrício Lucindo.

(*Folha Vitória)