Internet fora do ar? Spotify, Snapchat e outros apps ficam instáveis nesta terça

Unsplash/Azamat E Aplicativos ficam fora do ar

Usuários de diversas plataformas como Spotify, Google Cloud, Snapchat, Discord e Etsy relataram nas redes sociais problemas para acessar seus aplicativos nesta terça-feira. Segundo o The Verge, a raiz do problema seria no servidor Google Cloud, responsável por armanezar dados em nuvem de uma série de empresas.

“Estamos cientes de alguns problemas agora e os estamos verificando! Vamos mantê-los informados”, disse o perfil oficial do Spotify.

O Rocket League, jogo on-line de futebol, também relatou problemas. “O Rocket League e Rocket League Sideswipe estão passando por interrupções de serviços. Matchmaking, festas e mais podem não estar disponíveis neste momento”, disse a mensagem.

No Twitter, milhares de usuários brasileiros reclamaram da queda dos serviços. “Meu Deus, meu Spotify não volta”, reclamou uma internauta.

Leia Também

O Snapchat também se pronunciou sobre a instabilidade. “Muitos Snapchatters estão tendo problemas para usar o aplicativo. Aguarde, estamos trabalhando em uma correção. Enquanto isso, recomendamos permanecer conectado”, disse o suporte do Snapchat em um tweet.

“Problema com rede em nuvem”

Às 16h, horário de Brasília, a Painel de Status da empresa informou que o problema com o Cloud Run foi resolvido para todos os usuários afetados.

“Agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para resolver o problema”, disse a mensagem. Um comunicado anterior, às 15h17, informou que o Google Cloud enfrentava um problema com a rede em escala global.

“Nossa equipe de engenharia continua investigando o problema. Pedimos desculpas a todos os afetados pela interrupção”, disse a mensagem, durante o período em que a plataforma ficou fora do ar.