Internautas cobram gravadora de DJ Ivis após agressão à mulher

Reprodução Internautas cobram gravadora de Dj Ivis





A agressão do DJ Ivis à sua ex-mulher Pamella Holanda chocou a web neste domingo (11) . Diversos internautas estão cobrando um posicionamento da gravadora Sony Music Brasil, que tem vínculo com o artista.

O DJ Ivis assinou com a Sony Music Brasil no fim de abril deste ano e seu último lançamento tem o selo da gravadora. No Instagram, vários seguidores cobraram um posicionamento. “Vocês apoiam violência contra mulheres?”, perguntou um seguidor. “Vocês apoiam violência contra a mulher? No mínimo um posicionamento a respeito no caso DJ Ivis”, alertou outra.





Você viu?

Pelo Twitter, a gravadora também foi cobrada pelos internautas. “É esse tipo de DJ q vcs querem associar a marca de vcs? Um agressor de mulheres? QUEREMOS PROVIDÊNCIAS a respeito disso! Como mulher, não aguento mais ver violência desse tipo. Não apoiem agressor!!!!”, questionou um internauta.

Procurada pelo iG, a gravadora ainda não se manifestou oficialmente. Mais cedo, o cantor Xand Avião desligou o DJ da sua produtora, a Vybbe . Famosas como Solange Almeida, Marcela MC Gowan e Stefani Bays usaram as redes sociais para defender Pamella Holanda .