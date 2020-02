Internautas acusam Pyong de assediar sisters e pedem saída de brother

A cerimônia de entrega da estatueta mais desejada pelo mundo do cinema acontecerá neste domingo (9), em Hollywood. Mas, como só algumas pessoas tem acesso ao evento ao vivo e nem todo mundo pode viajar até Los Angeles, o IG Gente separou alguns lugares onde você pode acompanhar a transmissão do Oscar 2020.

Vale lembrar que a exibição do tapete vermelho deve começar por volta das 20h, mas a cerimônia do Oscar 2020 começará oficialmente às 22h.

Onde assistir ao Oscar 2020

Na TV

A Globoplay e o portal G1 transmitirão a premiação, com a chegada dos artistas no tapete vermelho a partir das 20h. Na TV aberta, a Globo começará a exibição apenas depois do “Big Brother Brasil 20”. Maria Beltrão apresentará o evento ao lado de Dira Paes e Artur Xexéo.

Já na TV paga, o canal E! começará a exibição a partir das 19h. Globoplay, G1 e TNT iniciam a transmissão do Oscar às 22h.

Na internet

O público que assina a TNT poderá assistir à premiação por meio do TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.