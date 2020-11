Internas do projeto Correndo para Vencer participam da primeira corrida de rua no próximo sábado

A juíza Patrícia Faroni, titular da VEP de Vila Velha, explica o projeto no novo episódio de Just Talk, o podcast do TJES.

No próximo sábado (28), reeducandas do Centro Prisional Feminino de Cariacica, que fazem parte do projeto “Correndo para Vencer”, irão participar de sua primeira corrida nas ruas, a Corrida das Luzes.

A iniciativa da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (VEP) é voltada para internas que cumprem pena em regime de semiaberto e contribui para o processo de ressocialização.

No 25º episódio do Just Talk – o Podcast do TJES, a juíza titular da Vara e idealizadora do projeto, Patrícia Faroni, explica sobre os treinamentos, os benefícios para a saúde, parceiros envolvidos e a expectativa para a primeira prova.

Elas mesmas podem ver que pessoas aqui fora acreditam nelas, e que assim, elas se fortalecem, para sair decididas em transformar suas vidas. Esperávamos participar de corrida de rua no ano que vem, com um tempo maior de preparo. Mas realmente elas se superaram, com muita boa vontade, com muita vontade de vencer, e como disse uma delas, de cruzar a linha de chegada.

Ouça o episódio: https://anchor.fm/tjesoficial/episodes/25–Correndo-para-Vencer-en233i

Leia a transcrição do episódio acessando: http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/transcric_just_talk_ep25.pdf

Vitória, 27 de novembro de 2020

