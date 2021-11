Internas de Cachoeiro de Itapemirim recebem certificado do Curso Organizador de Eventos

Alunas internas do curso Organizador de Eventos, ofertado no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI), foram as responsáveis por preparar a própria cerimônia de encerramento do curso, que ocorreu na quarta-feira (24). O curso é realizado por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

Sob orientação e supervisão das professoras Giovana Petri e Paula Marques, a cerimônia foi planejada e executada pelas próprias alunas como projeto de conclusão de curso. “O curso foi muito além de teoria e prática. Trabalhamos aqui com amor e humanidade e vimos a dedicação do grupo. Das 20 alunas matriculadas no curso, apenas uma não está formando com a turma, pois ela recebeu alvará, mas já está trabalhando na área de organização de eventos”, disse a professora Giovana Petri.

Para Regiane Kieper, subsecretária de Ressocialização, participar de cerimônias, como essa que foi a realizada, mostra que todo aprendizado durante o curso foi absorvido. “É muito gratificante ver o empenho das internas na organização desse evento, pois percebemos na prática que todo o conteúdo teórico foi desenvolvido de forma plena. A capacitação profissional abre possibilidades de novas escolhas. Com a formação, as alunas poderão seguir uma carreira profissional na área. Esse é um momento de recomeços de vida, de resgate de sonhos e de grandes reflexões”, pontuou Regiane Kieper.

A diretora do CPFCI, Leida Ayres, destacou a formação como ponto importante para a reintegração social. “Concluir a formação de mais uma turma, em especial do curso de Organizador de Eventos, após meses difíceis de pandemia, traz grande expectativa de dias melhores. Acreditamos na educação profissional como uma importante ferramenta para a reintegração social e esperamos a continuidade da oferta de capacitações para os anos seguintes”, destacou.

A coordenadora geral do Pronatec na Sectides, Renata Resstel, se emocionou com a organização do evento e se colocou à disposição para planejar a oferta de novos cursos para as unidades prisionais do Estado. “É grande a demanda e o desejo dos detentos pela qualificação profissional. Precisamos trabalhar essa reinserção e qualificar esse público para o mundo do trabalho”, ressaltou.

O curso Organizador de Eventos, com carga horária de 180h, pertence ao eixo tecnológico de turismo, hospitalidade e lazer. Além de executar as ações planejadas, os alunos aprendem a realizar serviços de apoio técnico e logístico em eventos e cerimônias, públicos e privados, de diversas classificações e tipologias. O curso também utiliza técnicas e tecnologias de organização, produção, decoração em conformidade as características do evento.

Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.

Somente este ano, foram ofertadas 192 vagas do Pronatec ao sistema prisional. Os cursos são realizados em diversas unidades do Estado.

Cursos ofertados (Pronatec):

Agente de limpeza e conservação, almoxarife, assistente de controle e qualidade, confeiteiro, costureiro industrial, eletricista, estofador de móveis, depilador, garçom, fotógrafo, gesseiro, instalador hidráulico residencial, manicure e pedicure, massagista, operador de máquinas de marcenaria, operador de supermercados, organizador de eventos, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, serígrafo, soldador.

