Internado, Olavo de Carvalho tem infecção urinária e de corrente sanguínea

Já com a duração de seis dias, a internação do escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, tem sido pouco divulgada pelos médicos. Internado em um leito no quarto andar, ele chegou ao Instituto do Coração (InCor) , com diarreia, anemia e sangramento urinário. Exames iniciais diagnosticaram uma infecção urinária causada por bactéria. O problema o fez portar uma sonda vesical, tubinho que é inserido na uretra até a bexiga para drenar urina.

Uma equipe de oncologia do Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP), também ligado ao Hospital das Clínicas, foi chamada para investigar a possibilidade de câncer na bexiga. Esse tipo de tumor aumenta o risco de infecção urinária.

Os médicos também detectaram uma infecção de corrente sanguínea. Por isso, rastreiam a chance de endocardite, doença grave da parte interna do coração. O tratamento neste caso é o uso de antibióticos ou cirurgia.

Até hoje, apenas dois boletins foram liberados pelo InCor , instituição ligada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. No primeiro, em 8 de julho, falou-se do motivo de sua hospitalização: “deu entrada na Unidade de Emergência do InCor, em transporte de ambulância UTI móvel, às 10h30 desta quinta-feira (8), em função de mal-estar súbito ocorrido durante voo dos Estados Unidos para São Paulo”.





No segundo, em 13 de julho, falou-se do seu estado de saúde e dos procedimentos realizados: “evolui consciente, comunicativo e com quadro clínico estável. Permanece sob tratamento medicamentoso para infecção, compensação cardíaca e hemodinâmica, assim como em exames de diagnóstico, para a definição de conduta terapêutica”.