Internada com Covid, viúva de Chico Anysio já respira sem ajuda de aparelhos

Viúva de Chico Anysio está internada com Covid-19

Malga Di Paula, viúva do humorista Chico Anysio, falecido em 2012, ainda está internada no Hospital das Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul devido à Covid-19.

Segundo o boletim médico divulgado pelo amigo da empresária, Carlos Sanseverino, neste domingo (11), ela já respira sem ajuda de aparelhos e seus rins voltaram a funcionar.

“Malga teve alta da UTI no último sábado (10), está no quarto acompanhada de familiar. Dona Udila, mãe de Malga, está internada no Hospital São Francisco de Assis de Parobé (RS), também devido ao coronavírus e continua estável, respirando sem ajuda de aparelhos e, conforme boletim médico, deixará a UTI em breve”, disse o advogado.

Carlos também agradeceu a onda de orações pela amiga. le ainda agradeceu as orações por Malga e a mãe. “Agradecemos todo carinho e orações de todos amigos e fãs. Nossa corrente de energia de cura continua para nossas guerreiras e todos acamados por esta e outras doenças. Nosso carinho às famílias que perderam entes queridos. Se cuidem, usem máscara e salvem vidas”, finalizou.