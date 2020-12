Internada com Covid, Nicette Bruno tem piora no quadro de saúde: “Muito Grave”

Jair Magri/Divulgação Nicette Bruno segue tem piora no estado de saúde

A atriz Nicette Bruno segue internada com Covid-19 . Ela está na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro e teve uma piora no estado de saúde na manhã deste domingo (20). Segundo a Quem, a artista segue intubada e sedada.

“A paciente Nicette Bruno continua internada na UTI da Casa de Saúde São José. Seu quadro clínico voltou a piorar e é considerado muito grave. Ela segue sedada e dependente de ventilação mecânica”, disse o comunicado oficial. Foi confirmado no final de novembro que a atriz havia contraído a doença causada pelo novo coronavírus.