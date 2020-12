Internada, Claudia Rodrigues fará bateria de exames e receberá remédio adiantado

Divulgação Claudia Rodrigues

Claudia Rodrigues, de 50 anos, segue internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo . Ela deu entrada na unidade na madrugada da última segunda-feira, dia 30, após sentir dores, decorrência da esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso central, que a atriz foi diagnosticada há 20 anos.

Na manhã desta terça-feira, a empresária da artista enviou um comunicado à imprensa informando que ela está fazendo uma bateria de exames e que receberá, ainda pela manhã, a terceira dose da medicação que vem dos EUA, que promete cessar com a progressão e a degeneração da doença que já levou 30% da massa encefálica da comediante.

“Claudia Rodrigues está internada no Einstein, e segue o dia hoje fazendo uma bateria de exames. Claudia, receberá ainda pela manhã a terceira dose da medicação que vem dos EUA, que seria administrada em Janeiro quando completaria o ciclo de 6 meses, mas será adiantado. Ela fará o último exame no final da tarde e só depois dos resultados de todos exames, teremos como dizer com precisão como está a saúde dela. Esta consciente e no quarto e não na UTI como noticiaram”, diz o comunicado.

A última internação da artista foi em julho, após passar ela levar uma queda no banheiro em casa e fraturar uma coluna e uma costela. Na ocasião, ela aproveitou a internação para fazer um exames de rotina, e foram detectadas duas novas lesões no cérebro da comediante.

“Quando ela fez a ressonância de rotina, os resultados também não foi dos melhores, apareceram novas duas lesões no cérebro. Ele (o médico), resolveu investigar mais, porque os exames mostram uma coisa, e a Claudia está apresentando outra. Eles vão fazer um estudo mais profundo, e até amanhã para saber o estado de saúde real da Claudia”, disse a assessora Adriane Bonato na época, contando ainda que durante a atual internação, Claudia tomou a segunda dose da medicação vindo dos EUA que promete cessar com a progressão e a degeneração da doença que já levou 30% da massa encefálica da comediante.

A comediante sofre de esclerose múltipla, doença autoimune que atinge o sistema nervoso central e que ela foi diagnosticada há mais de 20 anos, e já foi internada diversas vezes. A última, no início do ano, quando ficou na UTI, após sofrer uma crise convulsiva.