Internações no Estado de São Paulo caem pela 4ª semana consecutiva

Divulgação/Corpo de Bombeiros Criança foi resgatada pelos bombeiros.

Uma criança de dois anos viveu momentos de tensão ao ficar presa dentro de uma panela na sua casa em Fortaleza, no Ceará. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (27). Apesar do susto, ele foi retirada de dentro do utensílio sem nenhum ferimento.

A criança estava acompanhada pela avó e pela tia na hora em que entrou na panela. Elas ficaram nervosas com a situação e acionaram o Corpo de Bombeiros, que foram ao local para resgatar a criança.

Para retirar o garoto do local, foi necessário utilizar um corta a frio e um alicate. Com ele, os bombeiros cortaram o alumínio da panela, liberando as pernas e o corpo da criança. Veja fotos da ação de resgate dos bombeiros:

Os bombeiros explicaram ainda que o jovem ficou preso depois de colocar uma perna sobre a outra e sentar na panela. O único ferimento que ficou foi uma vermelhidão no pé. Os agentes acreditam que ela foi causada devido à baixa circulação.