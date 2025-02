Internacionalização: Fapes adere à chamada Mobility Confap Italy 2025

Um dos objetivos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) é promover a internacionalização da pesquisa científica, tecnológica e de inovação produzida no Espírito Santo. Neste mês de fevereiro, a Fapes aderiu à chamada MCI – Mobility Confap Italy 2025, de apoio à mobilidade de pesquisadores do Brasil para universidades da Itália, lançada pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

A parceria tem o objetivo de facilitar e apoiar a colaboração efetiva entre os dois países para cooperação científica, tecnológica e de inovação por meio da concessão de auxílio para mobilidade para alunos de mestrado ou doutorado ou pesquisadores bolsistas em estágio de pós-doutorado em IES/P capixabas para desenvolver atividades na Rede de Universidades Italianas, visando a pesquisa colaborativa bilateral entre Espírito Santo e Itália.

O proponente vinculado(a) à IES/P capixaba deve enviar sua proposta ao CONFAP e também à Fapes até o dia 25 de abril. Para a submissão das propostas ao Confap, os interessados devem acessar a plataforma do Conselho (https://sistema.confap.org.br). Já para a submissão à Fapes, devem utilizar a plataforma SIGFAPES (www.sigfapes.es.gov.br).

Cada candidato poderá apresentar somente uma proposta na presente chamada. Caso seja identificada a submissão de mais de uma proposta por proponente, será considerada para fins de análise e julgamento, a última submissão realizada. Vale frisar que para participar desta chamada, o interessado não pode ter tido proposta aprovada nos Editais FAPES 21/2024 – Visita Técnico-Científica e 22/2024 – Estágio Técnico-Científico.

O valor total disponibilizado pela Fapes para esta chamada é de R$ 180 mil reais. O auxílio será destinado para cobrir eventuais despesas de alimentação, passagens, hospedagem e locomoção decorrentes de afastamento da IES/P de vínculo, em caráter eventual, para a Itália.

“Internacionalizar a pesquisa capixaba é fundamental para posicionar o Espírito Santo como um estado inovador e competitivo no nível internacional. Ao conectar nossos pesquisadores com centros de excelência globais, fortalecemos o desenvolvimento científico e tecnológico realizado pelas instituições capixabas, ampliamos parcerias e a visibilidade do conhecimento gerado, favorecendo o desenvolvimento do Espírito Santo”, afirmou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

As oportunidades de pesquisa oferecidas pelas instituições de acolhimento elegíveis na Itália estão disponíveis no site do programa MCI, na página “Oportunidades de Pesquisa na Itália”. Clique aqui e acesse.

Confira abaixo a rede de universidades italianas participantes:

– Universidade de Bolonha

– Universidade de Bérgamo

– Politécnico de Milão

– Universidade Politécnica de Marche

– Universidade de Modena e Reggio Emília

– Universidade de Palermo

– Universidade de Pádua

– Universidade de Pavia

– Universidade de Pisa

– Universidade de Roma – La Sapienza

– Universidade de Roma Tor Vergata

– Universidade de Roma Ter

– Universidade de Siena

– Politécnico de Turim

– Universidade de Turim

– Universidade de Trieste

– Universidade de Tuscia

– Universidade de Milão

– Universidade de Bari

– Universidade de Ferrara

– Universidade de Udine e Universidade de Verona

Serviço:

Acesse o edital: clique aqui!

Acesse as diretrizes da Fapes: clique aqui!

Prazo de submissão das propostas: 25/04/2025

Site para inscrição: https://sistema.confap.org.br / www.sigfapes.es.gov.br

Dúvidas: [email protected] / [email protected] /



