Internacional volta a vencer no Brasileirão e derrota Botafogo

O Inter voltou a vencer no Brasileirão! Disputado a partir das 19h deste sábado (12/12) no Beira-Rio, o confronto entre Colorado e Botafogo, integrante da 25ª rodada do Nacional, foi encerrado com triunfo por 2 a 1 do Clube do Povo, de virada. Patrick e Yuri Alberto marcaram os gols alvirrubros e garantiram três pontos importantes, que levam os comandados de Abel Braga aos 41 no torneio.

O Colorado volta a campo no próximo final de semana, também no Beira-Rio. Às 21h de sábado (19/12), o Clube do Povo recebe o Palmeiras, atual quarto colocado com o mesmo número de pontos que o time de Abel. Vamos, Inter!

Disposto no esquema 4-2-3-1, o Clube do Povo começou a partida com Patrick aberto pela esquerda, Marcos Guilherme na direita e, centralizado nas costas do atacante Yuri Alberto, Thiago Galhardo. A disposição, que ainda contava com Lindoso e Edenilson em frente à zaga, esbarrou nas duas linhas de quatro alvinegras, que tinham José Welison posicionado entre defensores e meio-campistas. Como consequência aos espaços reduzidos, os passes errados ocorreram em abundância – e dos dois lados.

Como pelo centro o jogo não fluía, os times decidiram apostar nos lados. Foi desta forma que, aos 27, Pedro Raul recebeu cruzamento de José Welison para abrir o placar. Dois minutos depois, Moisés foi ao fundo pela esquerda, a bola resvalou em Yuri e, do outro lado da área, Edenilson mandou na trave. Aos 35, quem disparou foi Rodinei. Rasteira, a assistência do lateral-direito encontrou o esquerdo do Clube do Povo, que mandou uma bomba no poste. No rebote, porém, Patrick não perdoou. Um gol para cada lado, e intervalo iniciado.

O Inter seguiu apostando nos cruzamentos a partir do reinício do confronto. Dono de ânimo renovado a partir das entradas de Heitor e Caio, o corredor direito passou a oferecer importantes oportunidades para o Colorado, como comprovaram os 17 minutos, insatnte em que Heitor serviu e Yuri, por detalhe, não virou a partida. Ligado no jogo, o camisa 11 não desperdiçou a segunda chance que teve.

Aos 21 minutos, Kevin tentou cobrar falta rápida, mas seus companheiros de zaga não entenderam. Em meio à hesitação botafoguense, Yuri brilhou, recuperando a posse e, de frente para Cavalieri, finalizando tranquilo. Após cinco minutos de ansiedade, que contaram com consulta à cabine do VAR, o árbitro Caio Max Vieira validou o tento e oficializou a virada, mantida até o último instante do duelo. Três pontos na conta, e reencontro com as vitórias garantido!