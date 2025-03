Internacional vence o Grêmio e conquista o Campeonato Gaúcho após nove anos

Em um clássico eletrizante, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Grêmio, no Beira-Rio, e sagrou-se campeão do Campeonato Gaúcho, com um placar agregado de 3 a 1. O gol de Valência, para o Inter, e o de Wagner Leonardo, para o Grêmio, selaram o destino da taça. A vitória quebrou um jejum de nove temporadas, já que o Colorado não vencia o Gauchão desde 2016.

Hegemonia colorada ampliada

Com a conquista, o Internacional chega ao seu 46º título do Campeonato Gaúcho, consolidando-se como o maior campeão da história da competição. O Grêmio, que vinha de um heptacampeonato (2018-2024), estaciona nas 43 taças.

Além do título, o Colorado impediu que o Imortal Tricolor alcançasse o inédito octacampeonato. Apenas o próprio Internacional havia conseguido tal feito, entre os anos de 1969 e 1976.

Próximos desafios: Campeonato Brasileiro

Com o Gauchão decidido, as equipes voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Internacional fará sua estreia no dia 29 (sábado), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. Já o Grêmio iniciará a competição diante do Atlético-MG, em casa, às 18h30, também no dia 29.

O Jogo: emoção do início ao fim

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e poucas chances claras de gol. No entanto, a emoção explodiu na segunda etapa.

O Internacional inaugurou o marcador aos 11 minutos do segundo tempo, com um golaço de Enner Valencia. Em uma falta distante do gol defendido por Volpi, o atacante assumiu a cobrança e mandou a bola no ângulo esquerdo, incendiando o Beira-Rio.

A reação do Grêmio veio pouco depois, mas não foi o suficiente para evitar o vice-campeonato. Em uma falta pelo lado direito do campo de ataque, Lucas Esteves cobrou fechado e Wagner Leonardo apareceu para cabecear firme para o fundo das redes, diminuindo a vantagem colorada.

A tensão aumentou nos minutos finais, culminando em uma confusão que resultou na expulsão de Aguirre, do Internacional, e Dodi, do Grêmio.

A torcida colorada celebrou a conquista do título com muita festa no Beira-Rio, enquanto o Grêmio lamenta a perda da hegemonia no Campeonato Gaúcho. Agora, ambos os clubes se preparam para o desafio do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉNCICA | INTERNACIONAL 1 X 1 GRÊMIO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 16/03/2025

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Nailton Junior de Sousa Oliveira

Cartões amarelos: Vitinho, Aguirre e Borré (Interncional); Igor Serrote, Villasanti e Lucas Esteves (Grêmio)

Cartões vermelhos: Aguirre (Internacional); Dodi (Grêmio)

GOL: Enner Valencia, aos 11′ do 2ºT (Internacional); Wagner Leonardo, aos 17′ do 2ºT (Grêmio)

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick e Vitinho (Thiago Maia); Carbonero (Wesley) e Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti (Pavón) e Edenílson (Monsalve); Oliveira (Dodi), Amuzu (Arezo) e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros