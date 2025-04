Internacional vence o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio

O Internacional demonstrou sua força, neste domingo (06.04), no Brasileirão ao conquistar sua primeira vitória na competição, derrotando o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio. O Colorado ocupou a segunda colocação com quatro pontos, enquanto o Cruzeiro somou apenas três unidades. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Jonathan Jesus, do Cruzeiro, que deixou seus companheiros de time em grande indignação logo no primeiro tempo.

O jogo

Os visitantes quase abriam o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, quando Eduardo colocou a bola na rede. Contudo, o gol foi anulado pela arbitragem, que sinalizou saída de bola pela linha de fundo, garantindo que o placar permanecesse inalterado.

Aos 19 minutos, uma jogada determinante alterou o rumo do jogo. Wesley, após receber um lançamento de Alan Patrick, realizou um giro perigoso e acabou sendo derrubado na entrada da área pelo zagueiro do Cruzeiro, Jonathan Jesus. A decisão do árbitro foi rápida: o defensor foi expulso, gerando grande reclamação entre seus companheiros e desequilibrando ainda mais o confronto para os visitantes.

Primeiro gol

Aos 30 minutos, o Internacional abriu o marcador. Em uma bela troca de passes pelo lado esquerdo do ataque, Bernabei encontrou Alan Patrick, que, com habilidade, driblou o defensor adversário e finalizou com precisão no canto do gol, sem chance para o goleiro Cássio.

Aos 36 minutos, o Colorado ampliou o placar. Wesley, que havia sido protagonista anteriormente na jogada, recebeu um passe de calcanhar de Alan Patrick e encaminhou a bola para Enner Valencia. O camisa 13, com sua presença de área e segurança na finalização, empurrou a bola para o fundo do gol, garantindo o segundo tanto e levando os torcedores ao abraço coletivo.

Segundo tempo

Ainda no segundo tempo, o Internacional selou a vitória. Aos 31 minutos da etapa complementar, Óscar Romero avaliou o campo, distribuindo um passe em profundidade que encontrou Borré. O jogador colorado dominou a bola, se livrou de Gamarra e, com um chute rasteiro, completou a goleada que definiu os números finais.

Próximos desafios

Com o resultado, o Internacional soma quatro pontos e se consolida em uma posição promissora na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando o segundo lugar. Para o Cruzeiro, que permanece com apenas três pontos, a derrota representa mais um desafio a ser superado na temporada.

Próximos confrontos:

O Internacional volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Atlético Nacional pela fase de grupos da Copa Libertadores, em casa, no Beira-Rio.

O Cruzeiro, por sua vez, buscará reação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, ao encarar o Mushuc Runa, às 21h30 de quarta-feira, no Mineirão.

