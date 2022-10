Internacional vence o Botafogo no Rio de Janeiro e se mantém na vice-liderança do Brasileirão

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Botafogo por 1 a 0, na noite deste domingo (16.10), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A equipe do Internacional ocupa a vice-liderança da série A do campeonato Brasileiro de Futebol com 60 pontos, já o Botafogo ocupa a 10ª colocação da tabela de classificação com 43 pontos conquistados.

FICHA TÉCNICA

Data/horário: 16/10/22 (Domingo), às 18h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Amarelos: Daniel Borges, Tchê Tchê e Gustavo Sauer (BOTAFOGO); Rodrigo Moledo, Johnny, Liziero e Taison (Internacional)

Gols: Brain Romero aos 21’/2ºT (Internacional)

BOTAFOGO: Gatito; Daniel Borges, Adryelson (Gustavo Sauer), Phelipe Sampaio e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa (Matheus Nascimento) e Eduardo; Victor Sá (Jeffinho), Junior Santos (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Liziero), Edenílson, Carlos de Pena, Alan Patrick (David) e Wanderson (Taison); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Fonte: Agência Esporte