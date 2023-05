Internacional vence o Bahia pela oitava rodada do Brasileirão

Apoiado por quase 20 mil colorados e coloradas, o Inter bateu o Bahia, nesta tarde de domingo (28.05), pelo placar de 2 a 0. Válida pela oitava rodada nacional, a partida contou com gols de Johnny e Wanderson para o Inter, que chega aos 10 pontos na tabela de classificação.

Agora, todas as atenções no Beira-Rio estão voltadas para a Copa do Brasil, torneio pelo qual o time de Mano Menezes recebe o América-MG, na próxima quarta (31/05), às 21h30. O embate corresponde ao jogo de volta das oitavas de final da competição, e já conta com Serviço de Jogo aberto para a torcida. Garanta presença:

Apoiado pela torcida, o Inter pressionou o Bahia nos primeiros minutos do confronto. Aos três, Alemão surgiu com espaço na grande área e, após arremate bloqueado de Thauan Lara, finalizou pressionado pela marcação. Pouco depois, o centroavante foi lançado por Johnny e até driblou o goleiro, mas não conseguiu dar prosseguimento à jogada, que ainda contou com reclamação de pênalti por parte do time colorado.

Aos poucos, o Bahia, escalado com três zagueiros, encaixou sua linha de defesa e limitou os espaços para o ataque do Inter. Agressivos pelos corredores, os visitantes ainda assustaram em duas ocasiões. Primeiro, Biel levou a melhor em lance de pura insistência e carimbou o poste. Depois, Everaldo recebeu cruzamento e cabeceou com espaço, mas parou em grande defesa de John.

O segundo tempo foi inaugurado com Renê e Wanderson em campo. A partir das trocas, Mano redesenhou o ataque, que passou a contar com Pedro Henrique centralizado, Wandeco na esquerda, antes ocupada por Pena (o uruguaio retornou para a segunda função do meio de campo), Johnny na direita e Alan Patrick por dentro. Nessa disposição, míseros três minutos foram necessários para o Inter abrir o placar.

Após cruzamento de Wanderson, Pedro Henrique desviou de casquinha na altura da marca do pênalti. Na segunda trave, a bola sobrou limpa para Johnny, que no domínio protegeu contra Chávez e, de imediato, emendou chute forte de perna direita. Efetivo, o Clube do Povo abria o placar no primeiro chute certo da tarde.

Pouco mais de 10 minutos depois do gol colorado, o Bahia abriu mão do esquema de três zagueiros. Com Ryan na lateral-esquerda e Ademir na ponta-direita, os visitantes partiram para o ataque e encurralaram o Inter, que viu John crescer no jogo. Em pelo menos três ocasiões, entre os 30 e os 45, o goleiro colorado operou defesas providenciais para o Clube do Povo.

Desgastado, o rival não conseguiu sustentar o ritmo durante os acréscimos, e deu espaços para o Inter colocar sua efetividade à prova. Aos 53 minutos, Johnny teve liberdade para carregar até a entrada da área e arrematar. Forte, o chute explodiu na defesa e voltou para Wanderson. Cara a cara com o goleiro, o camisa 11 não hesitou: 2 a 0!

Fonte: Esportes