Internacional vence mais uma na Copa Santiago

Em partida da terceira rodada do grupo A da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, o Internacional superou o São José por 2 a 0 no final da noite desta quinta (16).

Na partida realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, o colorado abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo em gol de Marcelo em cobrança de falta.

O segundo gol do Inter saiu aos 2 minutos da etapa final, quando o zagueiro João Félix aproveitou bola cruzada na área para chegar batendo de primeira.

Transmissão da TV Brasil

Na próxima sexta (17) a TV Brasil transmite mais um jogo da competição a partir das 21h (horário de Brasília), Palmeiras x Alianza Lima (Peru).