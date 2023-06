Internacional vence e avança como líder do grupo na Libertadores

O Internada bateu o Independiente Medellín por 3 a 1, nesta quarta-feira (28.06), e conquistou sua classificação como líder para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Luiz Adriano, duas vezes, e Mauricio marcaram os golaços da vitória, válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição. O resultado deixa o Inter na primeira posição da chave B, com 12 pontos conquistados.

Primeiro tempo de gala!

Torcida fez o Beira-Rio rugir/Foto: Ricardo Duarte

Diante do Independiente Medellín-COL, o Inter tinha uma missão clara: vencer para depender apenas de si na luta por uma vaga nas oitavas. Segundo colocado na abertura da sexta e última rodada do grupo B, o Clube do Povo enfrentou o líder da chave no Beira-Rio. Ao mesmo tempo, o Nacional-URU, terceiro na tabela, recebia o já eliminado Metropolitanos-VEN. Em um cenário de tamanho equilíbrio, era evidente, qualquer detalhe seria decisivo.

Colorado foi a campo com força máxima/Foto: Ricardo Duarte

Feliz o Inter, que contou com o apoio de quase 40 mil detalhes. Em um Beira-Rio tomado pela torcida, que ignorou o dia de frio e chuva em Porto Alegre, Mano Menezes também teve o elenco praticamente completo à disposição. Escalado com um poderoso quarteto ofensivo, formado por Mauricio, na direita, Alan Patrick, centralizado, Wanderson, pela esquerda, e Luiz Adriano, no comando do ataque; o Clube do Povo abriu o placar logo no primeiro minuto.

Mauricio abriu o placar no Gigante/Foto: Ricardo Duarte

Através de rápida troca de passes, o Clube do Povo explorou o corredor central do ataque para tirar o zero do placar. Após fintar o marcador com o corpo, Alan Patrick serviu Mauricio, que chamou Luiz Adriano para a tabela. Em velocidade, o camisa 27 se projetou no vazio da zaga colombiano e recebeu devolução açucarada do centroavante. Com força, o meio-campista definiu de perna canhota e marcou um golaço.

Luiz Adriano e Mauricio deram show/Foto: Ricardo Duarte

Não se deixe enganar pela crônica: apesar da atuação de luxo, Mauricio estava há mais de um mês sem ir a campo. Recuperado de lesão no ombro esquerdo, o meio-campista tinha fome de jogo, e repetiu, aos 21 minutos, a dobradinha com Luiz Adriano. Desta vez, o 27 foi garçom, e da esquerda cruzou em direção à pequena área. Antes do goleiro, o centroavante esbanjou recurso para finalizar com o peito a marcar o segundo.

O sorriso do artilheiro!/Foto: Ricardo Duarte

Completamente nocauteado pelo ritmo colorado e visivelmente extenuado pela festa da Maior e Melhor Torcida do Rio Grande, o DIM não teve reação ao segundo gol. Por consequência, sofreu o terceiro. De novo, Mauricio serviu. Mais uma vez, Luiz Adriano recebeu. Inteligente para mudar de direção em velocidade, o camisa 9 deixou a marcação para trás e, da entrada da área, arrematou de chapa. Pobre do goleiro – o chute foi indefensável!

Luiz Adriano marcou dois gols | Foto: Ricardo Duarte

O 3 a 0 foi conquistado antes mesmo dos 30 minutos, e só depois dele o Inter se permitiu administrar o placar. Com inteligência, a equipe de Mano Menezes deixou o relógio correr. Agressivos, os atletas visitantes ameaçaram abusar das faltas, mas o Clube do Povo, maduro, não se deixou levar pelo descontrole adversário. Encerrada a etapa inicial, a vantagem estava mantida!

Clube do Povo sobrou [ tempo/Foto: Ricardo Duarte

Ficou barato

O povo colorado recebeu duas más notícias assim que o confronto foi retomado. Primeiro, a saída de Luiz Adriano, que ainda no primeiro tempo sofrera uma pancada nas costas e, por isso, foi substituído por Pedro Henrique. Depois, o gol de Luciano Pons. Marcado aos cinco minutos, o tento alimentou tensão nos mais pessimistas, mas foi prontamente respondido pelo Inter.

Inter foi maduro para garantir os três pontos/Foto: Ricardo Duarte

Wanderson, em finalização milagrosamente espalmada por Marmolejo, Pedro Henrique, travado tanto pela zaga, já na pequena área, quanto pelo travessão, que impediu o quarto golaço da noite, e Alan Patrick criaram oportunidades claras para o Clube do Povo. A bola, contudo, estava satisfeita de encontros com as redes. Único brasileiro invicto na CONMEBOL Libertadores, o Inter segue firme na luta pelo Tri da América!

Fonte: Esportes