Internacional goleia o Ypiranga e garante vaga na final do Gaúchão

O Internacional demonstrou força e eficiência ao golear o Ypiranga por 4 a 0 neste sábado (21), no Estádio Beira-Rio, e carimbou seu passaporte para a grande final do Campeonato Gaúcho. Com o placar elástico, o Colorado fechou a semifinal com um agregado de 7 a 0, já que havia vencido o jogo de ida por 3 a 0 em Erechim.

O jogo

A equipe da casa não demorou a mostrar suas intenções. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Rafael Borré abriu o marcador com categoria. O centroavante recebeu um passe preciso de Alan Patrick, invadiu a área e, com uma cavadinha sutil, superou o goleiro, colocando o Inter em vantagem.

Na etapa complementar, o show colorado continuou. Vitinho foi o nome do segundo tempo, balançando as redes duas vezes. Aos 21 minutos, Alan Patrick, novamente participativo, cruzou a bola na área, e Vitinho, aparecendo nas costas da marcação, desviou de cabeça para ampliar para 2 a 0. Não demorou muito para o mesmo Vitinho brilhar novamente. Aos 27 minutos, após uma roubada de bola de Bernabei no círculo central, o atacante recebeu e finalizou rasteiro da entrada da área, marcando o terceiro gol e transformando o placar em goleada.

Para fechar a conta, aos 35 minutos, Alerrandro aproveitou uma falha na defesa do Ypiranga, driblou o goleiro com tranquilidade e empurrou a bola para o gol vazio, selando o placar em 4 a 0.

Próximos desafios

Com a classificação garantida para a final do Gauchão, o Internacional agora aguarda o vencedor do confronto entre Grêmio e Juventude para conhecer seu adversário na disputa pelo título. Antes disso, o time de Porto Alegre volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

Internacional: Enfrentará o Remo na próxima quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 19h, em Belém, no Estádio Mangueirão, pela primeira rodada do Brasileirão.

Já o Ypiranga, eliminado do Gauchão, concentra seus esforços na Copa do Brasil.

Ypiranga: Receberá o Ji-Paraná no mesmo dia, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 20h, em seu estádio, o Colosso da Lagoa, em Erechim, em partida válida pela competição nacional.

FÍCHA TÉCNICA Internacional 4 x 0 Ypiranga Competição Semifinal do Campeonato Gaúcho (jogo de volta) Local Beira-Rio, em Porto Alegre Data 21 de fevereiro de 2026 (sábado) Horário 18h30 (de Brasília) Gols Borré, aos 7’ do 1ºT (Internacional)

Vitinho, aos 22′ do 2ºT (Internacional)

Vitinho, aos 26′ do 2ºT (Internacional)

Alerrandro, aos 35′ do 2ºT (Internacional) Internacional Goleiro Rochet Defensores Aguirre, Félix Torres (substituído por Gabriel Mercado), Juninho, Bernabei (substituído por Alan Rodríguez) Meio-campistas Bruno Gomes (substituído por Villagra), Ronaldo, João Victor (substituído por Vitinho), Alan Patrick (substituído por Alerrandro), Allex Atacante Borré Técnico Paulo Pezzolano Ypiranga Goleiro Gabriel Defensores Cleiton, Walce (substituído por Adilson Júnior), Willian Gomes, Nicolas Schulz Meio-campistas Igor Silva, Dionísio (substituído por Ramon), Felipe Ferreira (substituído por Reinaldo), Lucas Ramos (substituído por Marcelinho), Danielzinho Atacante Gustavo Simões (substituído por Renan Gorne) Técnico Raul Cabral

