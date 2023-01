Internacional goleia o São Luiz pelo Gauchão

Debaixo de muita chuva, o internaiconal goleou o São Luiz nesta tarde de sábado (28.01), no Beira-Rio, pelo placar de 4 a 0. Pedro Henrique, duas vezes, Wanderson e Rodrigo Moledo marcaram os gols da vitória do Inter, que chega aos cinco pontos após disputar três rodadas do Gauchão. Na próxima quinta-feira (02/02), o Colorado voltará a campo diante do Ypiranga, às 16h30, no Gigante.

A capital gaúcha justificou o porquê de ser conhecida como Forno Alegre ao longo desta tarde de sábado (28/01). Sob intenso sol e diante de termômetros que flertavam com a casa dos 40 graus, Inter e São Luiz, por óbvio, não conseguiram inaugurar o confronto em alta rotação, mas o roteiro de aparente marasmo foi completamente transformado a partir dos 15 minutos de partida, quando o calor deu lugar à chuva – e aos gols!

A dupla que decidiu o primeiro tempo/Foto: Ricardo Duarte

Wanderson assumiu a responsabilidade de abrir o placar. Aberto pela esquerda, o camisa 11 formou, junto de Pedro Henrique, Mauricio e Alan Patrick, um quarteto de muita mobilidade no último terço do campo. No lance do gol, o atacante recebeu bom passe de PH, cortou para dentro e, da meia-lua da grande área, finalizou rasteiro. Encharcada, a bola passou pelas mãos do goleiro adversário e fez a festa da torcida.

Em desvantagem, o São Luiz não pôde se preocupar apenas com a defesa, e tentou atacar. Por consequência, deu espaços, que foram desbravados com muita inteligência por Alanpa. Na casa do minuto 20, o camisa 10 distribuiu diversas assistências para os companheiros de ataque, mas o paredão formado por zagueiros ijuienses foi eficiente para retardar o segundo gol, que saiu somente aos 45.

Nem a chuva parou PH/Foto: Ricardo Duarte

Lançado, claro, por Alan Patrick, Pedro Henrique disparou do campo de defesa, deixou o marcador para trás, invadiu a área e armou o drible definitivo. No chão, foi atingido por carrinho do zagueiro. Flagrada pelo árbitro, a infração foi apitada como pênalti. Na bola, PH buscou o canto direito, viu Pablo cair para o lado esquerdo e saiu para o abraço.

Inter abriu boa vantagem no primeiro tempo/Foto: Ricardo Duarte

Na etapa final, Pena assumiu o papel até então desempenhado por Alan, e passou a atuar como arco para as flechas do ataque colorado. Também os gols foram transformados: embora muitas oportunidades tenham sido criadas na troca de passes, foi a bola parada quem elevou o triunfo ao patamar de goleada. Aos 14, o uruguaio cobrou escanteio pelo lado esquerdo. Na primeira trave, PH subiu com estilo e cabeceou para o chão. Golaço!

Colorado da cabeça aos pés/Foto: Ricardo Duarte

Mano aproveitou a folga no placar para oportunizar importantes minutos aos atletas mais jovens. Estêvão, Lucas Ramos e Matheus Dias, além de Alemão, foram chamados pelo técnico, e entraram nas respectivas vagas de Wanderson, Alan Patrick, Johnny e Pedro Henrique. O último gol da noite, porém, foi marcado por quem já estava em campo desde cedo.

Mais uma vez, Pena cobrou escanteio no lado esquerdo. Desta vez, na altura da marca do pênalti. Bem posicionado, Moledão chegou ao terceiro andar e testou cruzado. Pablo bem que tentou, mas não conseguiu impedir o quarto do Inter. Para a alegreia dos mais de 12 mil colorados e coloradas que encararam sol e chuva, o Clube do Povo venceu a primeira do ano e chegou ao G4 do Rio Grande.

Artilheiro Moledo e garçom Pena comemoram/Foto: Ricardo Duarte

Fonte: Agência Esporte