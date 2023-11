Internacional fecha preparação para enfrentar o América-MG pelo Brasileirão

O Colorado fechou preparação na tarde desta terça-feira (31.10) no CT Parque Gigante. O foco da equipe é no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (1.11), às 19h, o Clube do Povo entra em campo para enfrentar o América-MG no estádio Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo com o time mineiro, o treinador Eduardo Coudet terá os desfalques de Johnny e Mauricio, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Vitão, expulso. Renê, com uma lesão muscular na coxa, fica de fora de três a quatro semanas.

Em compensação, a comissão técnica terá os retornos de Gabriel Mercado e Wanderson, que retornam após cumprir suspensão. A equipe tem mais um dia de treinamento para ajustar os últimos detalhes antes de entrar em campo no Gigante.

Fonte: Esportes