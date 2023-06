Internacional empata em Montevidéu pela Libertadores

Com gol de Alan Patrick, o Clube do Povo empatou em 1 a 1 com o Nacional-URU, nesta noite de quarta-feira (07.06), em partida da quinta rodada do grupo B da CONMEBOL Libertadores.

O resultado leva o Inter aos 9 pontos na tabela de classificação. Pela competição, o Colorado volta a campo no próximo dia 28, às 19h, no Beira-Rio. O adversário será o Independiente Medellín-COL

Apoiado pela torcida, o Nacional-URU tratou de armar a esperada pressão nos primeiros movimentos do confronto. Com Ramírez e Zabala, os donos da casa criaram oportunidades na altura do minuto 10, mas pouco assustaram depois disso. Com atuação consistente de seus dois volantes, Rômulo e Johnny, o Inter logo assumiu o controle da partida, irritando o time uruguaio.

No Parque Central, Mano armou o Inter em um desenho diferente do que adotara nos últimos jogos. Carlos de Pena, que costumeiramente atua na linha de volantes, foi escalado na meia-direita. Centralizado esteve Alan Patrick, enquanto PH ocupou o corredor esquerdo. Nesta disposição, três grandes oportunidades foram criadas pelo ataque alvirrubro.

Aos 28, Pena cobrou falta em direção à esquerda da área charrua. Por ali, Mercado subiu mais do que a marcação e escorou, de cabeça, na direção de Johnny. De frente para o goleiro, o meio-campista finalizou à queima-roupa, mas Rochet salvou. Na sequência, o lance foi parado por impedimento.

Aos 35, Rochet fez outra defesa providencial em jogada anulada por impedimento. Quem arrematou foi Luiz Adriano, após assistência de Renê. Mais tarde, aos 43, o goleiro operou o último milagre da etapa inicial. Livre na esquerda da área adversária, PH finalizou no ângulo. De mão trocada, o rival espalmou.

