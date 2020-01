Internacional e Corinthians avançam na Copa São Paulo

O Palmeiras derrotou o Alianza Lima (Peru) por 1 a 0 nesta sexta em jogo válido pela terceira rodada do grupo B da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, competição realizada na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul.

O gol da vitória do Palmeiras saiu aos 9 minutos do primeiro tempo. Juninho recebe passe em profundidade de Lucas Eduardo, se livra de dois marcadores e, com um belo de cobertura, vence o goleiro Sandi. Um golaço.

Com este resultado, a equipe paulista chegou aos 7 pontos, assumindo a vice-liderança da chave, atrás apenas do Juventude, líder com 9 pontos.

Transmissão neste sábado

No próximo sábado (18), a TV Brasil transmite o clássico Grêmio e Internacional, a partir das 21h (horário de Brasília).