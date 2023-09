Internação de dependentes químicos em pauta na Ales

A internação compulsória de dependentes químicos está entre os debates na agenda dos colegiados da Assembleia Legislativa na semana de 18 a 22 de setembro. Na segunda-feira (18), a Comissão de Política sobre Drogas recebe a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi Taddei para falar sobre o tema. Taddei é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde (Caops), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). A reunião será às 10 horas, no Plenário Judith Leão.

Na terça-feira (19), estudantes da Escola Estadual Lyra Ribeiro Santos, de Guarapari, apresentam, na Comissão de Saúde, projeto que pode ajudar pessoas com baixa visão e audição. A ideia consiste em um sensor de obstáculos e amplificador de som acoplado a uma mochila. O projeto de Júlia Aragão Mariano, Rodrigo Corrêa Piassarollo e Rayssa Inês Lima Freire foi selecionado para a Feira Internacional Expo Nacional Milset Brasil, em Fortaleza, e foi classificado em 4º lugar geral de Ciência Sociais e Aplicadas. A reunião será às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa.

Às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, a Comissão de Segurança debate o papel do auxiliar de Perícia Médico Legal, enquanto às 11 horas, no Plenário Judith Leão, o colegiado de Direitos Humanos fala sobre a importância da Polícia Científica.

Ainda na terça, porém à noite, a Comissão de Finanças realiza uma audiência pública para apresentar a todas as microrregiões do Estado o projeto que dispõe sobre o PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2024 a 2027. Será às 19 horas, no Auditório Augusto Ruschi.

Outra audiência pública será realizada na quinta-feira (21), às 16 horas, pela Comissão de Meio Ambiente. O tema será “Impactos ambientais, sociais e econômicos da capitalização da Cesan”, no Plenário Dirceu Cardoso.

Já na sexta-feira (22), uma sessão especial vai falar sobre o caso da Guiné Bissau na soberania dos países africanos.

Confira abaixo a agenda completa, com os demais eventos*:

SEGUNDA 18/09

10 horas – Reunião ordinária da Comissão de Política sobre Drogas – Plenário Judith Leão

13h30 – Reunião ordinária da Comissão de Assistência Social – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião ordinária híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene em alusão à 12ª Semana de Debate contra Extermínio de Jovens – Plenário Dirceu Cardoso

TERÇA 19/09

9 horas – Reunião ordinária da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

9 horas – Reunião ordinária da Comissão de Cultura – Plenário Judith Leão

10 horas – Reunião ordinária Híbrida da Comissão de Segurança – Plenário Dirceu Cardoso

10h30 – Reunião ordinária da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais – Plenário Rui Barbosa

11 horas – Reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos – Plenário Judith Leão

13h30 – Reunião ordinária Híbrida da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Reunião extraordinária da Comissão de Finanças – Auditório Augusto Ruschi

19 horas – Sessão solene em homenagem ao Dia do Contador – Plenário Dirceu Cardoso

QUARTA 20/09

13 horas – Reunião da CPI da Criança e do Adolescente – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – “Conexões Sustentáveis Agenda 2030 em Debate” – Evento da Escola do Legislativo para debater as 17 ODS da Agenda 2030 – Auditório Augusto Ruschi

15 horas – Sessão solene em homenagem aos concertinistas – Plenário Dirceu Cardoso

QUINTA 21/09

16 horas – Audiência pública da Comissão de Meio Ambiente sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos da capitalização da Cesan – Plenário Dirceu Cardoso

19 horas – Sessão solene em homenagem aos auditores fiscais da Fazenda do Estado – Plenário Dirceu Cardoso

SEXTA 22/09

19 horas – Sessão especial “Soberania dos Países Africanos: o Caso da Guiné-Bissau” – Plenário Dirceu Cardoso

*Agenda sujeita a alterações

Fonte: POLÍTICA ES