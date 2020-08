Interior do Amazonas tem onda de violência e PF investiga denúncias de tortura

Agência Brasil Polícia Federal.

Moradores do município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas , denunciaram estar sofrendo tortura , segundo informações do G1 . Os relatos indicam que as agressões tiveram início após a morte de dois policiais, episódio que ocorreu no último dia 3, em uma operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) contra o tráfico de drogas na região do Rio Abacaxis.

Depois dessa data, mais de 50 militares foram enviados à cidade para prender os responsáveis pelo crime.

O Ministério Público Federal informou que as denúncias dos moradores apontam que os abusos têm sido cometidos por policiais militares . As lideranças das denúncias também pedem a suspensão da operação.

Por decisão judicial, a Polícia Federal foi enviada ao município no último dia 10 com objetivo de apurar relatos e assegurar a proteção de indígenas e povos tradicionais da região.

O delegado da PF, Luiz Carlos Ramos Porto, disse que a equipe tinha poucas informações sobre os crimes até então.

“São denúncias de homicídios que aconteciam sempre com abordagens mais ou menos similares, com muita violência, com muita rispidez, com agressão e existem históricos de tortura. Existe histórico de muita agressão e de homicídios, pessoas que estão desaparecidas, então nós estamos agora olhando todas as informações porque a área de abrangência é muito grande”, conta o delegado.

Na última sexta-feira (14), o Governo Federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar a ação da Polícia Federal na região do Rio Abacaxis .