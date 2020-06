Interior de SP reabre 32 shoppings; País já tem 211 em atividade

Divulgação Todos os 577 shoppings do Brasil foram fechados na segunda quinzena de março por meio de decretos de autoridades públicas

Com a flexibilização das regras para retomada gradual do comércio em São Paulo, 32 shoppings centers foram reabertos nesta segunda-feira (1º), todos no interior. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Entre as cidades onde foram registradas reaberturas estão Botucatu, Jundiaí, Hortolândia, Guaratinguetá, Ribeirão Preto, Piracicaba, São José do Rio Preto, Sorocaba, São José dos Campos, Santa Bárbara do Oeste, Taubaté e Valinhos.

Doria anuncia plano de retomada econômica em São Paulo a partir de 1º de junho

Ainda de acordo com a Abrasce, já são 211 centros de compras em funcionamento em todo o País, 36,5% do total.

Ao todo, são 87 municípios em 14 estados onde estes estabelecimentos tiveram sinal verde para retomada dos negócios.

Os 577 shoppings do Brasil foram fechados na segunda quinzena de março por meio de decretos de autoridades públicas na tentativa de conter a propagação do Covid-19.