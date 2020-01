Intercâmbio Sedu: novos bolsistas são contemplados após desistência de alunos

A Secretaria da Educação (Sedu) divulga nomes dos estudantes suplentes e contemplados com a Bolsa de Intercâmbio, do Programa Intercâmbio Sedu, devido à desistência de dois intercambistas selecionados anteriormente pela secretaria.

Conforme edital, os suplentes a serem chamados devem ser da lista da cidade do desistente. Desta forma, os novos alunos selecionados são:

CARIACICA: Sabrina de Souza Leão.

LINHARES: Eduarda Jovencio Fazolo.



Próximos passos



Para efetivação da concessão da bolsa, as duas alunas e seus responsáveis devem entrar em contato com a Coordenação do Intercâmbio, na Gerência de Ensino Médio – Sedu, por meio do número (27) 3636-7874. Também devem ler e assinar o Termo de Compromisso, enviado por e-mail, e encaminhá-lo para a gerência até o dia 17 de janeiro.

A equipe da Sedu também enviou o Roteiro para construção de um projeto. O aluno tem o prazo até o dia 29 deste mês para a entrega do “pré-projeto”, contendo as informações descritas no roteiro. Esse documento é uma confirmação de que o projeto será realizado.

Neste ano, os projetos são desenvolvidos como pré-requisito para a viagem, ou seja, antes do embarque, sendo que o prazo para entrega do relatório final com fotos descritas das ações listadas no pré-projeto é dia 06 de abril.

Programa

Neste último processo seletivo, a Sedu ofertou 150 vagas para os destinos: Canadá, Inglaterra, Chile e Estados Unidos, sendo 25 bolsas na modalidade “High School“, 115 na modalidade “Curso Intensivo de Inglês” e outras dez na modalidade “Curso Intensivo de Espanhol”.

